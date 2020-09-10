Азербайджан входит в число стран с наименьшим экономическим ущербом от коронавируса - депутат

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, проведенным под руководством Президента Ильхама Алиева по борьбе с пандемией коронавируса в стране, Азербайджан входит в число государств, наименее пострадавших с экономической точки зрения.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель комитета Таир Миркишили, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что экономикам многих стран мира был нанесен крупный ущерб: "Отрадно, что азербайджанская экономика минимально пострадала. По экономическим показателям семи месяцев, несмотря на снижение ВВП, в ненефтяном секторе наблюдался рост, по прогнозам уровень спада в экономике также ожидается низким.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)