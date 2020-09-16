Проезд в бакинских электричках впервые можно будет оплачивать бесконтактными банковскими картами

ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Visa, Центральный Банк Азербайджана и Международный Банк Азербайджана предпринимают совместные шаги по внедрению первой в стране системы бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт на железнодорожном транспорте Азербайджана.

Уже началось тестирование системы оплаты с помощью бесконтактных банковских карт и платежных колец. По завершении технических тестов оплата с помощью этих инструментов будет доступна на нескольких станциях Абшеронской кольцевой железной дороги. На первом этапе будут приниматься только бесконтактные карты и кольца Международного Банка Азербайджана. На последующих этапах проекта система будет открыта для бесконтактных платежных инструментов всех банков и расширена на все станции Абшеронской кольцевой железной дороги. В настоящее время пассажиры бакинских электричек имеют возможность расплачиваться проездными картами или билетами.

Проект реализовывается в рамках меморандума о сотрудничестве между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Visa, Центральным Банком Азербайджана и Международным Банком Азербайджана, который стороны подписали в марте 2020 года. Меморандум предусматривает ряд мер по развитию бесконтактных платежей на железных дорогах Азербайджана и, в целом, расширению безналичных операций в транспортном секторе страны.

«Компании Visa и нашим стратегическим партнерам предстоит сыграть важную роль как в оптимизации системы массовых перевозок и процесса оплаты проезда в общественном транспорте в Азербайджане, так и в поддержке операторов пассажирского транспорта в их стремлении разрабатывать удобные транспортные решения, тем самым обеспечив практически «бесшовный» опыт поездок для пассажиров. Задача Visa – предоставить свою экспертизу и платежные технологии, чтобы помочь операторам массовых перевозок Азербайджана перейти от наличных денег, бумажных билетов и проездных к бесконтактным платежам на транспорте. Меморандум о взаимопонимании отражает наше общее видение действий, направленных на обеспечение роста безналичной экономики в стране», - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

«Мы стремимся внедрять инновации на железных дорогах. Данное сотрудничество является одним из важных шагов в этом направлении. Мы верим, что это новшество послужит комфорту пассажиров, позволит им более удобно, быстро и безопасно оплачивать проезд», - прокомментировал Вюсал Асланов, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Исполнительный директор Центрального Банка Азербайджанской Республики Фарид Османов также отметил: «С целью цифровизации платежный экосистемы в стране и развития безналичных платежей со стороны Центрального Банка, в рамках проекта «Безналичный Азербайджан», реализуется широкомасштабная государственная программа. В рамках данного проекта были реализованы комплексные меры, в результате которых в сравнении с 2018 годом нам удалось увеличить количество платежных карт на 37%, что составило 9,1 млн., а количество бесконтактных карт в свою очередь увеличилось в 3,6 раза и составило 2,4 млн. карт. Учитывая динамику роста и потребность рынка в безналичных платежах, будет вполне целесообразно полноценно использовать функциональные возможности бесконтактных карт. Уверен, что удачная реализация проекта по внедрению системы безналичной оплаты проезда на железнодорожном транспорте создаст благоприятную почву для внедрения данного решения и в других видах наземного транспорта в Азербайджане».

Заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана Эльмир Габибуллаев, сказал: «Международный Банк Азербайджана является одним из крупнейших финансовых институтов в регионе Южного Кавказа по многим критериям. Банк успешно продолжает поддерживать развитие инфраструктуры безналичных платежей в Азербайджане, и регионе в целом. Применение инновационных банковских технологий в нашей стране преимущественно связано с именем Международного Банка Азербайджана. Сегодня Банк продолжает активное инвестирование в инновации, целью которого является создание клиентского опыта, отвечающего новым вызовам современного мира. Использование бесконтактных банковских карт для проезда на железнодорожном транспорте также станет одной из успешных практик, созданных совместно с нашими партнерами, и послужит комфорту и удовлетворению наших клиентов».