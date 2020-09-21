АПБ предупредило субъектов предпринимательства в области птицеводства

БАКУ /Trend/ - Продажа продуктов животного происхождения, в том числе, мяса, молока, яиц, меда и изготовленной из них продукции, без ветеринарно-санитарной экспертизы создает почву для заражения населения зоонозными заболеваниями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ)

В ходе проведенных мероприятий по государственному контролю было установлено, что некоторые птицефабрики, уклоняясь от ветеринарного надзора, предпринимают попытки поставок своей продукции в различные торговые центры и предприятия общественного питания.