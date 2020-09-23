В Баку продолжил работу I международный онлайн-форум предпринимателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), организации ООО SA Consulting и партнерстве Общественно-молодежного объединения «Одлар Юрду», SAT Group, Молодежного центра социального бизнеса, бизнес-клуба "Networking.az", Majlis Business Network и Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği продолжил работу I международный онлайн-форум предпринимателей, организованный с целью мотивации предпринимателей в условиях пандемии и в постпандемический период, изучения международного опыта и обсуждения трудностей, с которыми предприниматели столкнулись в текущий период пандемии, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На мероприятии, проводимом в формате онлайн, выступили советник председателя правления Агентства Заур Гардашов, заместитель исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Гадир Халилов, депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли, председатель Общественного объединения «Сеть молодых предпринимателей Азербайджана» Халиг Ильдырымзаде.

Выступившие поделились мнениями о мерах государственной поддержки развитию предпринимательства и частного сектора в стране, в частности, о господдержке, оказываемой предпринимателям в период пандемии, привлечении молодежи к предпринимательской деятельности, возможностях, созданных пандемией наряду с ее негативным влиянием.

В рамках форума были проведены панельные обсуждения на тему «Возможности и трудности, принесенные кризисом». На панельном заседании бизнесмены выступили с презентациями по торговле в период пандемии, кризису и социальному предпринимательству, обсудили ряд вопросов, включая влияние COVID-19 на бизнес и личное развитие.

На сегодняшнем панельном заседании онлайн-форума обсуждалась тема «Международный опыт и предпринимательство в Азербайджане», на котором выступившие поделились мнениями и информацией о международной практике по возможностям и трудностям, принесенным кризисом, социальному предпринимательству, цифровому маркетингу, созданию стартапов в период пандемии и других вопросах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)