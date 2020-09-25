Завершен капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев»

БАКУ /Trend/ - Завершился капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев», находящегося на балансе ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO), сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонт проводился на судоремонтном строительном заводе «Зых» и был осуществлен на высшем уровне.

Отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, трубопроводные системы и механизмы судна. На танкере были выполнены ремонт систем автоматики, а также электромонтажные и корпусо-сварочные работы.

Помимо этого, обновлены каюты, гальюны, камбузы и кают-компании, предназначенные для членов экипажа судна «Президент Гейдар Алиев».

Во время ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части танкера и палуба.

После ремонта судно успешно прошло испытания на воде и было вновь введено в эксплуатацию.

Напомним, что судно «Президент Гейдар Алиев» является одним из крупнейших танкеров, принадлежащих транспортному флоту ASCO.

Танкер длиной 149,9 метра и шириной — 17,3 метра имеет общую грузоподъемность в 13 800 тонн.