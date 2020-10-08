Микаил Джаббаров: Агрессорская политика Армении создает серьезные препятствия экономическому сотрудничеству в регионе

БАКУ /Trend/ - Агрессорская политика Армении создает серьезные препятствия экономическому сотрудничеству в регионе.

Об этом министр экономики Азербайджана, директор от Азербайджана Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Микаил Джаббаров сказал, выступая на пленарной сессии в рамках 29-го ежегодного заседания Совета директоров ЕБРР, проведенного в формате видеоконференции с участием представителей стран-членов ЕБРР и международных организаций, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Джаббаров отметил значение развития связей Азербайджана с ЕБРР, который является надежным и важным партнером для страны. Присоединившись к странам-донорам ЕБРР в ноябре 2019 года, Азербайджан укрепил связи с ЕБРР.

Также министр рассказал о широкомасштабных мерах социальной и экономической поддержки, проводимых для уменьшения влияния пандемии коронавируса на азербайджанскую экономику, о том, что в постпандемический период основным приоритетом определено развитие цифровой экономики, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительной горнорудной, нефтехимической, транспортно-логистической, торговой, туристической сфер, сферы ИКТ и др.

Было отмечено, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами, чтобы адекватно встретить новые вызовы, а также оценивает меры поддержки, предлагаемые международными финансовыми институтами, в том числе ЕБРР, и в этом контексте следует особо отметить «Пакет солидарности» ЕБРР.