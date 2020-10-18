В результате армянской провокации нанесен крупный ущерб предпринимателям Физулинского и Бейлаганского районов (ФОТО)

БАКУ/ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана продолжает встречи с предпринимателями, которым армянская провокация нанесла крупный ущерб, сообщает Trend со ссылкой на Минэкономики.

В результате военной агрессии армянских вооруженных сил субъектам предпринимательства Физулинского и Бейлаганского районов нанесен ущерб.

Для ознакомления на месте с ущербом, причиненным хозяйствам и бизнес-объектам предпринимателей, а также получения информации об их обязательствах по имеющимся кредитам и выплате налогов ответственные сотрудники Государственной налоговой службы при Минэкономики и Агентства по развитию МСБ 16 октября побывали в городе Горадиз Физулинского района и в Бейлаганском районе.

На встречах в Физулинском, Бейлаганском и Агджабединском районах было отмечено, что меры по сбору и обработке информации, а при возможности, и уточнению причиненного ущерба на местах продолжаются.

До настоящего времени в Агентство поступила информация о нанесении ущерба до 180 субъектам предпринимательства.

Предварительный анализ обращений показывает, что больше всего от армянской провокации пострадали предприниматели Агдамского района, Гянджи, Физулинского, Тертерского, Бейлаганского, Нафталанского, Бардинского, Джабраильского (Джоджуг Марджанлы) и Агджабединского районов.

Больше всего ущерб нанесен животноводческим хозяйствам и торговым объектам, посевным площадям и объектам общепита. Кроме того, из-за обстрела армянскими вооруженными силами мест, где проживает мирное население, фермеры не могут собрать урожай.

Отметим, что представители Агентства по развитию МСБ посетят и другие города и районы для того, чтобы установить ущерб, нанесенный объектам предпринимательства, пострадавшим в результате провокации Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)