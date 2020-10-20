Реконструкция двух каналов улучшит водоснабжение посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов

БАКУ /Trend/ - ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» объявило тендер по выбору консультирующей проектной компании для подготовки технико-экономического обоснования и проектирования для реконструкции каналов "Тертерчай Сол Сахиль" и "Ханарх", входящих в оросительную систему Тертерчайского гидроузла, как приоритетного проекта 22 гидроузлов, коллекторов и оросительных каналов, предусмотренных в Плане мер, утвержденного распоряжением Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов» № 2178 от 27 июля 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

Реконструкцией этих каналов будет улучшено водоснабжение около 20 тысяч гектаров посевных площадей Тертерского, Геранбойского, Евлахского и Бардинского районов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)