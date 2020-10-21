После карабахской войны в Армении начнется затяжной кризис - эксперт

БАКУ /Trend/ - После окончания карабахской войны в Армении, не имеющей экономической силы, начнется серьезный и затяжной кризис.

Об этом в среду сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Он отметил, что нынешняя война оказала на бюджет Армении крайне тяжелое и всеобъемлющее воздействие.

"Представьте, что бюджетные обязательства Армении отодвинуты на второй план, и вся страна мобилизована для ведения войны. Это весьма непросто. Война - это не только оружие, техника и технологическая поддержка. Война резко увеличивает спрос на товары другой промышленной необходимости, помимо военной. Затраты растут во всех сферах, от продуктов питания до топлива, от инфраструктуры до связи. По мере обеспечения этой потребности возникают серьезные проблемы в сфере формирования и выполнения бюджета по другим направлениям. Затем начинается паралич социально-экономической сферы. Попытки решить невыполненные задачи автоматически увеличивают бюджетный дефицит и внешние заимствования", - сказал Амиров.

Эксперт констатирует, что еще до начала войны дефицит бюджета в Армении превышал 5% от ВВП. Этот показатель, подчеркивает экономист, неизбежно увеличится. По его словам, компенсация растущего дефицита бюджета возможна только за счет дальнейшего увеличения внешних заимствований.

"Что касается природных ресурсов, основным источником дохода для экономики Армении была горнодобывающая промышленность," - сказал Амиров.

География этого вида промышленности Армении охватывает оккупированные территории Азербайджана и территории находящиеся около армяно-азербайджанской границы. После начала войны производство остановилось и там, и там, что лишило Армению основного источника дохода.

Потеря доходов в момент рекордно высокого уровня расходов стала еще одним смертельным ударом для экономики Армении. Все это отчетливо проявляется во время войны, то есть сейчас. Но более серьезные потрясения начнутся после окончания войны. И без того утопающее в долгах государство после войны окажется на самом дне.

Хотя военный ущерб, нанесенный войной, виден непосредственно, экономические потрясения, которые она вызвала, будут ощущаться после ее окончания. Так заполнение материальных пробелов в различных направлениях, восстановление разрушенной инфраструктуры, выполнение других обязательств, определенные обязательства по компенсации и другие проблемы будут требовать решений именно после войны.

Обладающая разоренной экономической системой Армения не будет в силах решить эти проблемы. В результате, после войны в этой стране начнется затяжной кризис", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)