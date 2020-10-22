Иран получит большую экономическую выгоду от Худаферинского моста - эксперт

БАКУ /Trend/ - Иран, как и Азербайджан, получит большую экономическую выгоду от освобождения Худаферинского моста от армянской оккупации, сказал в четверг Trend эксперт и экономист Эльданиз Амиров.

Он отметил, что по окончанию войны на освобожденных от оккупации территориях начнется другая жизнь, поэтому значимость моста возрастет: «Прежде всего, начнутся строительно-восстановительные работы, и важность моста станет ощутима после их начала. После окончания войны должны быть восстановлены 20% территорий Азербайджана, поэтому стоимость сырья и других материальных средств, которые будут перевозиться для строительства через мост, будет измеряться миллиардами долларов. Скорее всего, основным поставщиком стройматериалов для выполнения широкомасштабных работ будет Иран, а значит первым, кто ощутит значимость этого моста, наряду с Азербайджаном, будет и Иран».

Амиров считает, что освобождение Карабаха будет очень выгодно для Ирана: «Большая часть стройматериалов, объем которых будет измеряться миллиардами долларов, и которые пойдут на созидательные работы, будет импортироваться из Ирана. Для государства с низкими ценами на нефть, которое постоянно сталкивается с санкциями, появится отличная возможность. Кстати, с точки зрения логистических расходов, сотрудничество с Ираном в импорте этой продукции будет выгодно и для Азербайджана. Худаферинский мост внесет вклад в ирано-азербайджанское сотрудничество, развитие экономических связей. Но самое большое экономическое значение будет ощущаться после завершения в этом регионе строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы». Наличие таких гидроузлов скажет свое слово в экономическом развитии этого региона».

Эксперт пояснил, что этот гидроузел объемом 1,6 млрд кубометров будет третьим большим водохранилищем после Мингячевирского и Шамкирского водохранилищ. Его возможности позволят орошать 260 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель: «Кроме того, на этих гидроузлах планируется строительство ГЭС мощностью 140 мегаватт. Эти ГЭС начнут действовать примерно через два года. За сутки они будут способны производить 358 млн киловатт-часов электроэнергии. Экспортируя часть этой электроэнергии, мы можем создать возможность для поступления валюты в страну.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)