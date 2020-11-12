Армения незаконно эксплуатировала на оккупированных территориях более 160 месторождений драгметаллов

БАКУ /Trend/ - Политическое руководство Армении в течение почти 30 лет незаконно эксплуатировало более 160 месторождений различных драгоценных металлов на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Муса Мамедов.

По его словам, большинство месторождений находится в Зангиланском, Лачынском, Агдеринском и Ходжавендском районах.

Золотое месторождение в Зангилане, подчеркивает профессор, жестоко эксплуатировалось армянами и их сторонниками без соблюдения экологического баланса и использования каких-либо современных технологий. Источники минеральных вод в Кельбаджаре и Лачыне, имеющие важное медицинское значение, также были жестоко разграблены армянскими вандалами. В целом политическое руководство Армении участвовало в разработке месторождений на оккупированных территориях Азербайджана, создавая как иностранные корпорации, так и фиктивные компании в офшорных зонах.

"Необходимо провести научные исследования для изучения современного состояния подземных и наземных ресурсов полностью освобожденной территории Карабаха, оценки остаточных ресурсов, проведения геологоразведочных работ современными методами", - добавил Мамедов.

Специалист считает, что в этих целях необходима совместная деятельность Министерства экологии и природных ресурсов и Национальной академии наук Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)