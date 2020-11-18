Новая дорога в Шушу строится с учетом полос для движения спецтехники (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Начато строительство новой дороги в город Шуша.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, новая дорога возьмет начало из села Ахмедбейли Физулинского района и будет проложена к Шуше через город Физули, села Тагаверди и Дашалты.

"С начала строительных работ прошло три дня. Она строится с учетом будущих перспектив региона и будет шестиполосной - по три полосы в каждом направлении. Основная часть дороги будет четырехполосной. Две полосы будут служебными и предназначены для движения грузовых автомобилей и спецтехники. Ожидается, что полное завершение строительства дороги протяженностью 101,5 километра займет полтора года. Но это не означает, что полтора года по этой дороге не будет движения. По мере строительства участков дороги, они будут вводиться в эксплуатацию. Дорога строится как местными, так и иностранными компаниями. Учитывая рельеф местности, к строительству дороги привлечены специализированные строительные компании из Турции", - сказал Наджафли.

Он добавил, что новая дорога не имеет отношения к ранее функционировавшей дороге Агдам-Ханкенди-Шуша.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Согласно распоряжению, в целях ее проектирования и строительства из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяются 50 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения. Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения работ по строительству автодороги, указанной в настоящем распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)