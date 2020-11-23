Предприниматели в Азербайджане начали выращивать бананы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выращиваются бананы.

Об этом в понедельник сообщил Trend заведующий отделом фруктоводства Министерства сельского хозяйства Сурхай Новрузов.

По его словам, хотя ранее эти экзотические плоды выращивались в парниках, это не получило распространение в хозяйствах.

"В основном бананы выращиваются в парниках в опытных целях. Поэтому в одном парнике выращивается не более пары деревьев. Однако выращивание этого фрукта пока не столь популярно", - сказал Новрузов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)