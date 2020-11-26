Минсвязи разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город"
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В Азербайджане Госагентство по ОМС подписало контракт с IT-компанией на сумму около 850 тыс. манатов
Азербайджанский батальон был в полном окружении армянских головорезов - литовский военный корреспондент Ричардас Лапаитис (ФОТО)
Выдвижение азербайджанских подразделений в освобожденный от армянской оккупации Кельбаджарский район (ФОТО/ВИДЕО)
Относящиеся к Кавказской Албании церкви являются достоянием Азербайджана - Эльхан Алескеров на площадке Baku Network (ВИДЕО)
Телеканал France-24 показал репортаж об освобождении от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Оккупированные из-за предательства НФА земли освобождены в результате взвешенной политики Президента Азербайджана - депутат
Армения сознательно уничтожала культурное наследие Азербайджана, фальсифицировала исторические факты - Ширин Меликова
Туркменистан выступает за сотрудничество по разрешению региональных и глобальных экологических проблем
В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта
Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в село Бахарлы
Азербайджанские солдаты воспроизвели сцену из фильма "Fəryad", но в новых реалиях: Доблестная армия освободила Шушу (ВИДЕО)
Кредитная организация огласила приоритетное направление деятельности в период карантинных мер в Азербайджане
Грузинская E-Space создаст синергию солнечной электростанции и инфраструктуры зарядки электромобилей
Освобождение Кельбаджара - великая победа со стратегической, политической и экономической точек зрения
Если не разработать международный проект, малоимущим людям будет сложно получить вакцину - вице-премьер Азербайджана