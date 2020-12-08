Минсвязи Азербайджана разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город"

БАКУ/Trend/ - Задача определения реализуемости пилотного проекта "Умный город" утверждена указом Президента Азербайджанской Республики №1859 от 27 февраля 2020 года в соответствии с подпунктом 4.11 "Национального плана действий на 2020-2022 годы" сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В минсвязи подчеркнули, что планируется провести исследования по применению концепции "умный город". Работа поручена Министерству транспорта, связи и высоких Технологий, Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Госкомитету по градостроительству и архитектуре.

"В рамках этого проекта, была разработана матрица RACI, содержащая план реализации и обязательства по реализации проекта "Умный город", определены этапы реализации. На втором этапе подготовлен отчет об оценке для первой фазы и сравнительный отчет по умным городам, выбранным для практики "Умный город".

Учитывая, что основные показатели эффективности "Умного города" относятся ко многим отраслям, соответствующие государственные структуры были задействованы в проекте в формате рабочей группы", - сказали в министерстве.

В настоящее время ведется работа по разработке стратегии "Умного города" для финальной, то есть третьей фазы проекта. Первые проявления данного проекта уже видны.

"В Баку установлены первые образцы компонентов "умного города" (Smart City) – автобусные остановки, "умные" скамейки и опоры освещения, разработанные ООО RD SMART, резидентом Пираллахинского Парка высоких технологий, находящихся в подчинении Агентства по инновациям. Согласно оценке городских услуг в стране, Баку является образцовым городом по уровню развития услуг "умного города" (стадия зрелости)", - сообщили минтранспорта.

В ведомстве отметили, что в Исмаиллинском районе установлены "умные" автобусные остановки. "Умная" остановка, работающая на солнечной энергии, защищает ожидающих на остановке пассажиров от заражения вирусом, распыляя в воздух в течение 10 секунд каждые 10 минут дезинфицирующий раствор BIOSANIS, не содержащий спирта, хлора и вредных для здоровья человека веществ, созданный азербайджанскими учеными.

"Кроме того, на остановке установлен дезинфицирующий диспенсер для обработки рук. Остановка также оборудована бесплатным Wi-Fi, 4 выходами для зарядки мобильных устройств, USB-портом, 2 камерами безопасности и вендинговым аппаратом по продаже воды. Для удобства пассажиров расписание автобусов будет отображаться на специальной информационной панели. Энергоснабжение "умной" автобусной остановки обеспечивается солнечными батареями. Еще два типа "умных" скамеек с питанием от солнечных батарей, расположенных в парке, оснащены бесплатным Wi-Fi, зарядкой для мобильных устройств и USB-портом", - добавили в ведомстве.

Помимо вышесказанного, в 2020 году Министерство транспорта, связи и высоких технологий в рамках работы над улучшением городских услуг в других городах страны внедрило новую платежную технологию в пассажирских перевозках в Шамахе. В качестве пилотного проекта в Шамахе была внедрена новая платежная технология для безналичных расчетов в пассажирских перевозках, на нескольких автобусах была установлена ​​новая система, поддерживающая бесконтактную технологию, позволяющую осуществлять платежи с банковских карт и мобильных устройств. Широкая система включает такие функции, как технология NFC, оплата с помощью QR-кода, специальные скидки в социальных сетях, контроль над платежами в реальном времени.

Отметим, что 15 мая 2020 года состоялась видеоконференцсвязь между руководством компании CISCO и Президентом Азербайджана. На встрече обсуждались проект "Умный город", этапы его реализации и перспективы сотрудничества с компанией Quantelo по проекту.

Для реализации пилотного проекта сегодня ведется сотрудничество со всеми ведущими компаниями мира, действующими в области информационно-коммуникационных технологий.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev