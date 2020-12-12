В Азербайджане расширен состав правления Фонда развития предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Положение о Фонде развития предпринимательства Азербайджана"".

Как сообщает в субботу Trend, указ подписан с целью организации эффективной работы и оптимизации механизма управления Фондом развития предпринимательства Азербайджана.

Согласно Указу, внесены изменения в состава правления Фонда.

Согласно изменению, правление Фонда развития предпринимательства Азербайджана будет состоять из четырех человек - назначаемого и освобождаемого с занимаемой должности министром экономики Азербайджана председателя правления и трех его заместителей.

Отметим, что ранее правление Фонда состояло из трех человек.