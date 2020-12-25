Оглашена сумма прожиточного минимума в Азербайджане на 2021 год

БАКУ/Trend/ - Оглашена сумма прожиточного минимума на одного человека в Азербайджане на 2021 год.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в проекте закона Азербайджана "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (Парламент).

Прожиточный минимум на 2021 год прогнозируется в размере 196 манатов по стране.

Для трудоспособного населения эта сумма составит - 207 манатов, для пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов. Эти показатели, по сравнению с 2020 годом, в среднем на шесть манатов или на 3,1 процента больше.

Отметим, что закон вступает в силу с первого января 2021 года.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.