В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Парламент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2021 год, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2021 год были предложены в размере 157,77 миллиона манатов.

После голосования предложение было принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)