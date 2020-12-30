Азербайджан и Иран обсудили проект строительства моста через реку Астарачай
БАКУ/Trend/ - Состоялось совещание между азербайджанской и иранской сторонами в рамках согласования соглашения о строительстве совместного автомобильного моста через реку Астарачай.
Об этом сообщил Trend генеральный директор управления по развитию международных отношений Министерства дорог и градостроительства Ирана Теймур Башир Гонбади.
По словам Башира Гонбади стороны согласовали правовые вопросы строительства моста, формат соглашения, границы и экологические вопросы.
Кроме того, он отметил, что по финансовым вопросам соглашения решено провести отдельные встречи.
Отметим, что после завершения обсуждения положений контракта и его подписания начнется строительство автомобильного моста через реку Астарачай.
Напомним, что в заседании приняли участие заведующий отделом международного сотрудничества кабинета министров Азербайджана Закир Пашаев, представители администрации президента Ирана по правовым вопросам, министерства иностранных дел, министерства энергетики, строительства и развития дорожной и транспортной инфраструктуры и других структур.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)