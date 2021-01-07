Работы в депо "Ходжасан" продолжаются - ЗАО "Бакинский метрополитен" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время параллельно со строительством "Фиолетовой ветки" интенсивные работы в депо "Ходжасан" ведутся в три этапа, сообщили в четверг Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В рамках мероприятий по созданию ремонтно-смотровой площадки поездов завершены работы по одному смотровому и рельсовому пути, еще на двух завершается монтаж элементов надстройки дороги.

Наряду со строительством здания блокпоста, соответствующих систем связи, пунктом погрузки и разгрузки, площадок пожарной безопасности и других зон обслуживания, работы по строительству подземных переходов, а также на пассажирских платформах, продолжаются согласно плану в соответствии с требованиями пандемии.

Было отмечено, что также будут нововведения на путях станции "Джафар Джаббарлы", на вторых путях которой близятся к завершению масштабные ремонтно-восстановительные работы. Платформа и пути станции полностью реконструированы и доведены до уровня современных требований по удобству обслуживания, надежности конструкции, а также эстетическому виду. В туннелях, соединяющих эту станцию ​​со станцией "Хатаи", проведены масштабные реставрационные работы.

В целом 2020 год запомнится как важный год с точки зрения строительства и капитального ремонта метро, ​​реконструкции и обновления инфраструктуры станций.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)