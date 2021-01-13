В Кыргызстане в 2020 году произведено более 1,4 млн тонн молока
В 2020 году значительно увеличено производство молока во всех областях республики Кыргызстан. Оно составило 1 млн 444,5 тыс. тонн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает Минсельхоз страны.
По данным ведомства, это на 33 тыс. 765 тонны или на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года.
Отмечается, что наибольший темп роста производства молока наблюдается в хозяйствах Нарынской области – 103,5 %, Джалал-Абадской - 103,1%, и Иссык-Кульской области – 103,1 %.
«Увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья коров на 22,6 тыс. голов и увеличения среднего удоя на 1 корову по республике на 2,3 кг (911,3 кг-909,0 кг)», - говорится в сообщении.
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