Дорожная инфраструктура Азербайджана должна соответствовать требованиям автомобилей будущего

БАКУ/Trend/ - Автомобили с водородными двигателями производятся в Японии и считаются самым экологически чистым видом транспорта, который не наносит вред здоровью человека и окружающей среде, сказал Trend автоэксперт Эльданиз Джафаров.

По его словам, технология производства таких двигателей на сегодняшний день является одной из самых дорогих. Сегодня автомобили на водородном двигателе можно купить на европейских рынках во Франции или Германии.

"В качестве топлива здесь применяется вода в кристализированной форме. Эти кристаллы играют роль топлива и позволяют автомобилю завести двигатель. Стоимость таких автомобилей в Европе составляет порядка 70 тысяч евро. В этих странах покупателям таких автомобилей предоставляются определенные субсидии, где государством уплачивается некая часть стоимости автомобиля", - сказал Джафаров.

Он отметил, что в рамках программы по улучшению экологической ситуации в Азербайджане, в частности в Баку и Абшеронском районе, ведутся определенные работы, направленные на сокращение выбросов вредных веществ как предприятиями, так и автомобилями. В нашей стране насчитывается свыше 1,5 миллиона автомобилей, основная часть которых расположена именно в этих регионах.

"Чтобы импортировать такие автомобили в нашу страну, в первую очередь необходимо создать соответствующую правовую базу, построить соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные центры, оборудовать автозаправочные станции необходимым оборудованием для автомобилей будущего. Это комплекс работ, которые должны вестись параллельно",- сказал Джафаров.

По мнению эксперта, население нашей страны проявляет большой интерес к автомобилям с электродвигателями.

"Это является положительным моментом, когда население готово отказаться от привычных им двигателей и перейти на более экологически чистые автомобили на аккумуляторах и прочих видах двигателей. Хоть и в малом объеме, но сегодня в нашей стране уже осуществляется процесс интеграции гибридных автомобилей", - сказал он.

Кроме того, Эльданиз Джафаров отметил, что азербайджанские автодилеры все же импортируют электромобили из таких стран, как Южная Корея и США.

"Здесь основной рост в стоимости автомобиля заключается в уплате автодилером 15 процентов таможенных пошлин от его стоимости, а также в удержании прочих налогов. Правовая база нашей страны нуждается в стимулирующих правовых нормах, где можно минимизировать таможенные пошлины на импорт, налоги и прочие сборы",- сказал Эльданиз Джафаров.

Еще одной особенностью по мнению автоэксперта в области покупки экологически чистых автомобилей является то, что банки предлагают высокие ставки кредитования.

"Банковская система Азербайджана придерживается рекомендаций Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в связи с чем кредитные условия всех банков практически одинаковы: первый взнос 40 процентов от стоимости автомобиля и плюс оставшаяся сумма в кредит под 16 процентов в год. Я считаю, что здесь ЦБА либо может дать волю банкам страны в определении кредитных условий, либо снизить ставку первого взноса до 20 процентов, а годовой процент в пределах 9-10 процентов", - отметил Джафаров.

Подытожив, он подчеркнул, что такие рекомендации ЦБА позволят не только обновить парк страны, но и сохранить в чистоте окружающую среду, здоровье населения, а также укрепить экономику.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev