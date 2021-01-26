Иранские грузовики начали перевозить грузы в Азербайджан без разгрузки на таможенном посту

БАКУ /Trend/ - Иранские грузовики начали перевозить грузы в Азербайджан без разгрузки товара на таможенном посту.

Как передает во вторник Trend, об этом во вторник сказал гендиректор Управления международного сотрудничества Таможенной администрации Ирана Хосейн Кахеки. По его словам, на 14-ом заседании Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству в Тегеране между Азербайджаном и Ираном в этой связи была достигнута договоренность.

Кахеки добавил, что ранее по причине коронавируса на таможне товары выгружались с иранских грузовиков и загружались на азербайджанские грузовики. Это приводило к задержкам и повышенной плотности грузовых автомобилей на Астаринском таможенном пункте.

Напомним, что 18 января 2021 года в Тегеране состоялось 14-е заседание Государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном. На встрече был подписан документ о развитии сотрудничества по ряду направлений.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)