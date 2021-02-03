В Сумгайытский химический промышленный парк планируется инвестировать более 400 млн манатов

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в самой большой промышленной зоне региона - Сумгайытском химическом промышленном парке статус резидентов присвоен 24 субъектам предпринимательства.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, на последующем этапе планируются инвестиции в проекты химического промышленного парка в объеме более 400 миллионов манатов и создание около 900 постоянных рабочих мест.

Напомним, что до настоящего времени инвестиции в Сумгайытский химический промышленный парк составили порядка трех миллиардов долларов.

Отметим, что Сумгайытский химический промышленный парк был создан указом главы государства в 2011 году.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva