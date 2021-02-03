В Сумгайытский химический промышленный парк планируется инвестировать более 400 млн манатов
БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в самой большой промышленной зоне региона - Сумгайытском химическом промышленном парке статус резидентов присвоен 24 субъектам предпринимательства.
Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, на последующем этапе планируются инвестиции в проекты химического промышленного парка в объеме более 400 миллионов манатов и создание около 900 постоянных рабочих мест.
Напомним, что до настоящего времени инвестиции в Сумгайытский химический промышленный парк составили порядка трех миллиардов долларов.
Отметим, что Сумгайытский химический промышленный парк был создан указом главы государства в 2011 году.
(Автор: Фидан Бабаева)
Twitter: @Fidan_Babaeva