Неформальная занятость в Азербайджане создает серьезные помехи для регулирования рынка труда - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в видеоформате созданной распоряжением Президента Азербайджана от 17 марта 2017 года Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений.

Как передает в пятницу Trend, в ходе заседания была обсуждена работа, проделанная в 2020 году в рамках утвержденного указом Президента Азербайджана от 9 октября 2017 года "Плана действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике", а также достигнутые результаты и предстоящие задачи.

Вице-премьер, председатель Комиссии Али Ахмедов подчеркнул, что неформальная занятость является серьезной помехой для регулирования рынка труда, сферы налогов, социального страхования и других обязательных платежей, а также в отношении прав работников на будущее социальное обеспечение. Он отметил, что в последние годы государством предпринимаются планомерные и целенаправленные меры по предотвращению неформального труда. По его словам, эти меры служат защите трудовых прав граждан, удовлетворению материальных и социальных потребностей сотрудников и значительному улучшению достойного уровня жизни.

На заседании заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, глава рабочей группы Комиссии по законодательству и управлению Анар Алиев предоставил информацию о законодательных проектах, разработанных в рамках "Плана действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике". Замначальника Государственной налоговой службы при минэкономике, руководитель рабочей группы Комиссии по расследованию причин сокрытия доходов от неформальной занятости проинформировал участников мероприятия о мерах, принятых в области предотвращения неформального труда, проведенных реформах и мерах налогового контроля.

В обсуждениях также приняли участие: министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

После обсуждений был принят проект отчета, который будет представлен главе государства в связи с "Планом действий по предотвращению неформальной занятости в Азербайджанской Республике".

Председатель Комиссии дал поручения по решению предстоящих задач, в том числе усовершенствованию законодательных актов по сферам (строительство, общественное питание, транспорт), которым характерен неформальный труд, усилению контроля в данных сферах, принятию мер, стимулирующих заключение трудового договора, а также просветительской работы на соответствующую тему.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)