В Азербайджане создается новая электронная система управления в связи с социальными услугами

БАКУ /Trend/ - Завершается разработка системы "Elektron keys menecment", являющаяся современной формой управления социальными услугами, оказываемыми социально уязвимым группам населения.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, электронная система создается в рамках сотрудничества министерства с представительством Детского фонда ООН (UNİCEF) в Азербайджане.

Система интегрируется в централизованную электронную информационную систему министерства (ЦЭИС) и будет функционировать как ее подсистема. Цель состоит в том, чтобы сформировать механизм управления социальными услугами на основе гибких и современных принципов работы, чтобы в дальнейшем повысить эффективность, качество и доступность этих услуг.

Социальные работники Агентства социальных услуг министерства будут вводить в электронную систему всю информацию о повседневной работе с лицами и семьями, находящимися в трудном положении и планы деятельности в этом направлении. Агентство будет постоянно отслеживать эту информацию, услуги, предоставляемые этим семьям и лицам, процесс решения их проблем по единой системе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)