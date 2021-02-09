Минсвязи Азербайджана предпримет меры по обеспечению всех районов страны центрами "Шебеке"

БАКУ/Trend/ - C 10 февраля 2017 года по сегодняшний день по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в стране действует десять центров обслуживания «Шебеке».

Как сообщили Trend в министерстве, шесть из них расположены в городе Баку, остальные 4 – в Джалилабаде, Загатале, Сумгайыте и Агдаше.

"В рамках увеличения зоны охвата сетями "Шебеке" предпринимаются соответствующие меры по обеспечению всех районов Баку, а также других городов и регионов страны услугами данных центров", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в центрах обслуживания сосредоточены услуги, предоставляемые населению восемью структурами министерства.

"В «Шебеке», помимо традиционных телекоммуникационных и почтовых услуг, оказываются банковско-финансовые и туристические услуги, осуществляется продажа авиабилетов", - добавили в минсвязи.

Кроме того, организована продажа международных и локальных платежных карт, полисов обязательного страхования, электронной подписи, конвертов, марок и открыток, оказываются услуги по денежным переводам, бюджетным и коммунальным выплатам, выплатам по Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду, регистрации мобильных устройств.

"В центрах также можно воспользоваться терминалами самообслуживания. Посредством платежной системы SmartPay возможно осуществлять оплату коммунальных, мобильных, телекоммуникационных и ряда других услуг", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Центры обслуживания доступны для граждан в течение всей недели, за последний год различными услугами центров «Шебеке» воспользовались свыше 1,091 миллиона человек.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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