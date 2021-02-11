ГААДА завершило ремонтно-строительные работы дорог Низаминского района (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ремонтно-строительные работы автомобильной дороги по улице Ширина Мирзаева Низаминского района города Баку уже завершаются, сообщили в четверг Trend в государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, протяженность улицы составляет 330 метров, а ширина в среднем девять метров.

Кроме того, пешеходные тротуары восстанавливаются в необходимых местах вдоль улицы, а старые брусчатки заменяются новыми.

"Наряду с этим, на некоторых участках улицы проведены работы по реконструкции пешеходных тротуаров, нанесена дорожная разметка, а также проведен ряд сопутствующих работ по улучшению дорожной инфраструктуры данного участка", - говорится в сообщении ГААДА.

Отметим, что реконструкция дорог ведется согласно требованиям "Строительных норм и правил" Азербайджана под строгим и непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог.

Напомним, что в Хатаинском районе города Баку уже завершены ремонтные работы дорог по улице Наджафгулу Рафиева на пересечении проспектов Ходжалы и Нобеля.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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