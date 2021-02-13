Mastercard планирует внедрить в платежную систему ряд криптовалют

БАКУ /Trend/ - Американская компания Mastercard заявила о намерении в 2021 году начать операции с несколькими криптовалютами в рамках своей платежной системы с одноименным названием.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, говорится в сообщении пресс-службы финансовой корпорации.

«Мы готовимся к будущему в области криптовалюты и платежей. В текущем году Mastercard планирует начать поддерживать операции с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть», - сказал исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

Было отмечено, что Mastercard готова проводить операции только с несколькими криптовалютами.

"Речь идет о стейблкоинах (криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров), которые обеспечены реальными активами. Важно поддерживать стабильность цифровой валюты, чтобы люди могли платить такими деньгами и в повседневной жизни", - добавил он.

Кроме того, Mastercard сейчас активно сотрудничает с несколькими центральными банками по всему миру. Так, в будущем возможно, что именно они будут запускать новые цифровые валюты под названием CBDC (цифровая валюта Центрального банка).

Отметим, что на текущий момент финансовый гигант не назвал детали касательно анонимности транзакций, основного преимущества криптовалют.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev