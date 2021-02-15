В Азербайджане запущена онлайн-платформа первого в мире акселератора стартапов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане запущена новая образовательная платформа Startup Academy, сказал Trend директор инновационного центра SUP.VC Вюсал Керимли.

Он отметил, что платформа доступна для всех граждан на бесплатной основе.

"На сегодняшний день платформа запущена в стадии бета-тестирования, полная версия которой будет представлена ​​в сотрудничестве с зарубежными странами", - сказал Керимли.

Кроме того, он отметил, что проект предоставит возможность получать знания для стартаперов в районах Азербайджана.

"Мы предлагаем решения эффективного управления компанией на основе передового опыта, полезных ресурсов и рекомендаций", - подчеркнул он.

Отметим, что разработчиком платформы Startup Academy является акселерационный центр SUP.VC. Startup Academy - это бесплатная онлайн-платформа для всех категорий граждан, желающих создать собственный стартап-проект. Платформа основана на видеолекциях и сообщениях профессионалов бизнеса Y Combinator (венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий, основанный в марте 2005 года группой инвесторов во главе с Полом Грэмом).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev