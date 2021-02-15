В Бинагадинском районе обновляется газопровод, обеспечивающий газом 7 350 абонентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях улучшения газоснабжения 7350 абонентов на улице Ибрагимпаши Дадашова в Бинагадинском районе Баку и для бесперебойного и безопасного удовлетворения спроса на природный газ осуществляются работы по обновлению газовой линии, срок эксплуатации которой истек.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров. Он отметил, что 250-миллиметровые стальные трубы линии протяженностью 828 метров заменяются на полиэтиленовые.

"Кроме того, прокладывается 400 метров боковых линий разного диаметра. Для завершения ремонтных работ в короткие сроки задействовано большое количество техники и рабочей силы", – добавил Сафаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)