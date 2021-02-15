Минсвязи Азербайджана запустило пилотный проект безналичных платежей в городе Шамахы

БАКУ/Trend/ - При поддержке технического оператора информационно-вычислительного центра при Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в городе Шамахы запущен пилотный проект безналичных платежей, сообщили Trend в министерстве.

По данным ведомства, в нескольких автобусах города Шамахы установлена новая система, поддерживающая бесконтактную технологию проведения платежей посредством банковских карт и мобильных устройств.

Отметим, что в целях расширения применения безналичных платежей в Азербайджане проезд для пассажиров, оплачивающих поездку банковской картой MasterCard или Maestro, по понедельникам и пятницам до 31 марта 2021 года бесплатный.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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