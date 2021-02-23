В Азербайджане меняются правила в связи с осмотром водных, газовых и электрических счетчиков

БАКУ /Trend/ - Процесс осмотра и снятия показаний водных, газовых и электрических счетчиков в сфере предпринимательства в Азербайджане не будет считаться проверкой.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим вносится поправка в законодательство, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Информацию по данному вопросу представили председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Таир Миркишили.

Было подчеркнуто, что недавно в Милли Меджлисе обсуждался вопрос о продлении срока приостановления проверок в сфере предпринимательства. Обсуждаемая поправка предусматривает, что процесс осмотра и снятия показаний водных, газовых и электрических счетчиков не будет считаться проверкой. Также за счет получения автоматического ответа из государственного реестра будет упрощено предотвращение случаев незаконного вмешательства в работу счетчиков.

После обсуждений поправка была принята.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)