Названы показатели импорта Азербайджана в прошлом году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году наибольшую долю в импорте в Азербайджан заняло машинное и электрическое оборудование.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев.

Он отметил, что 23,6 процента всего импорта приходится на долю именно этих видов продукции.

"Прочие товары – это автомобили, их запчасти, черные металлы, изделия из них, фармацевтические препараты и другая продукция", – уточнил Сафар Мехтиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)