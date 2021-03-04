Авиакомпанией "Белавиа" осуществляются односторонние рейсы по маршруту Баку-Минск
БАКУ/Trend/ - В настоящее время авиакомпания «Белавиа» республики Беларусь выполняет односторонние рейсы по маршруту Баку-Минск, сказали Trend в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
По данным аэропорта, в этом направлении пассажироперевозки осуществляются с частотой три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Отметим, что на рейсы допускаются только пассажиры, имеющие право въезда в Республику Беларусь, а также предоставившие справку о негативном результате теста на COVID-19.
Напомним, что национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в направлении Беларуси не осуществляет прямых рейсов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: agdzhaev
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