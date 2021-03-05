Бакинский порт расширяет сотрудничество с ведущими структурами в Нидерландах

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и Нидерландский университет прикладных наук Фонтиса, институт Гильде и Cabooter Group, которая является ведущей логистической компанией в регионе, подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Trend в Порту, согласно меморандуму, сотрудники Бакинского порта и представители компаний, работающих в сфере логистики в Азербайджане, а также желающие в будущем работать в сфере торговли, транспорта и логистики, будут вовлечены в четырехмесячную программу обучения в Нидерландах.

Генеральный директор бакинского Порта Талех Зиядов отметил, что организация тренинга в регионе города Венло, который занимает важное место на карте мировой логистики, очень своевременное решение.

«Логистика всегда была сферой применения новых технологий и современных методов управления. В частности, регион Лимбург, один из самых важных центров логистики в Европе, где расположен город Венло, а также университет Фонтиса и институт Гильде, является центром знаний в данной области. Полученные здесь знания охватывают широкий спектр в области транспорта и будут играть важную роль в формировании современных кадров в сфере логистики в нашей стране», - добавил он.

По данным Порта, первые тренинги планируется провести начиная с сентября по декабрь 2021 года.

"Азербайджан и Порт Баку расположены в стратегическом транспортном узле, и с 2019 года Порт и компания Cabooter Group работают вместе над расширением грузовых перевозок из Европы в Центральную Азию и Китай. Программа обучения расширит профессиональные знания сотрудников Бакинского порта и других участников и будет способствовать оперативному и быстрому обслуживанию грузопотоков", - отметил исполнительный директор компании Cabooter Group Ханс Кабутер.

Он добавил, что Бакинский порт является одним из самых современных портов в регионе, и большинство его сотрудников молодые люди.

Напомним, что в апреле 2019 года Бакинский Порт и ведущие логистические компании региона Лимбург, включая «Cabooter Group» и университет Фонтис, договорились о сотрудничестве.

Отметим, что расположенный на границе с Германией город Венло, является хабом для дистрибьюторов и офисом представительств крупнейших мировых компаний, охватывающих широкий спектр агро-бизнеса, «fresh parks», известные бренды одежды, электронику и многое другое. Грузы из крупных портов, таких как Роттердам, Антверпен и Амстердам, доставляются в большинство европейских стран из Венло.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev