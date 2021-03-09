Ограничен импорт в Азербайджан мяса птицы еще из двух стран

БАКУ /Trend/ - На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает соответствующие меры в целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, согласно информации МЭБ, на территории афганской провинции Герат и шведских провинций Халланд и Эстергётланд выявлено высокопатогенное заболевание "птичий грипп". В целях защиты территории нашей страны от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть из-за рубежа, с учетом принципа зонирования в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Агентством было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из афганской провинции Герат и шведских провинций Халланд и Эстергётланд.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Афганистана и Швеции, в Государственный таможенный комитет было направлено соответствующее обращение.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)