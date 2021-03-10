Начаты переговоры с SOCAR по строительству газопровода в Венгрию – министр

БАКУ /Trend/ - Мы можем закупать у Азербайджана значительные объемы природного газа.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, передает в среду Trend.

Министр отметил, что после ввода в эксплуатацию Южного газового коридора в конце 2020 года возникла новая реальность, и в середине этого десятилетия Венгрия начнет закупать газ из Азербайджана.

"К концу года Венгрия подключится к Южному газовому коридору через Сербию. Для нас крайне важно закупать газ через этот коридор. Азербайджан может увеличить добычу, и в результате мы сможем получать значительные объемы азербайджанского природного газа. Уже начаты переговоры с SOCAR для строительства необходимых трубопроводов", — сказал Петер Сийярто.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)