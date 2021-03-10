Венгерские компании могут внести весомый вклад в восстановление Карабаха - глава МИД Венгрии

БАКУ /Trend/ - Венгерские компании могут внести весомый вклад в восстановление Карабаха.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

"В Венгрии есть компании, которые специализируются в сфере дорожного строительства. Президент Азербайджана говорил о строительстве "умных" сел и городов на освобожденных территориях. Венгерские компании могут принять участие в строительстве "умных" городов", - сказал он.

Отметив важность водного управления на освобожденных территориях, Сиярто сказал, что его страна может внести вклад и в эту сферу.

"В то же время у нас есть компании, обладающие большим опытом в сфере животноводства. Они могут внести весомый вклад в восстановление этого сектора в Карабахе", - сказал глава МИД.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)