В Баку и на Абшероне организованы праздничные ярмарки

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Азербайджана с 13 по 19 марта проводит сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город", сообщили Trend в субботу в ведомстве.

Ярмарки организованы по следующим адресам:

– г. Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");

– г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Инглаб");

– г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.

Проведение ярмарок направлено на удовлетворение растущего спроса граждан на сельхозпродукцию во время праздников и создание альтернативного канала продаж для местных фермеров.

На ярмарках свою продукцию предлагают свыше 100 фермеров из более чем 30 регионов.

( Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)