Токио введет ограничительные пошлины на импорт говядины из США

Правительство Японии намерено ввести ограничительные пошлины на импорт говядины из США в связи с тем, что он может вскоре превысить взаимно оговоренную квоту. Ожидается, что такая мера будет принята в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно двустороннему соглашению, США имеют право в течение финансового года (завершается в Японии 31 марта) поставлять на рынок своего дальневосточного союзника до 242 тыс. тонн говядины. Однако уже в феврале этот объем составил 233 тыс. тонн и вскоре явно превысит лимит.

Для защиты своих производителей Токио сразу после этого намерен поднять пошлину на импорт американской говядины с нынешних 25,8% до 38,5%. Затем стороны должны в течение 10 дней провести консультации для урегулирования этого конфликта. Охранительные пошлины будут введены впервые с 2017 года.