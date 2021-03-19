В 2020 г. более половины новых рабочих мест в Азербайджане пришлось на частный сектор
БАКУ /Trend/ - Из 129 тысяч рабочих мест, открывшихся в Азербайджане в 2020 году, 54,9 процента пришлись на долю негосударственного сектора, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.
69,3 процента новых рабочих мест пришлись на Баку.
6,2 процента от общего числа рабочих мест открылись в новых предприятиях и организациях, 74,8 процента - в действующих предприятиях и организациях, 0,3 процента - в предприятиях и организациях, возобновивших работу, 18,7 процента - в связи с другими проектами.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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