Решения турецкой ИТ-компании могут быть интегрированы в банковский сектор Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Банки относятся к числу крупных предприятий, с которыми мы работаем. Почти все продукты нашей компании имеют рекомендации в финансовой отрасли, и наши решения могут быть очень интересны, полезны и интегрированы в банковские сектора Азербайджана, сказал Trend основатель и управляющий директор турецкой компании Nuru-Tech Эммануэль Штайнс.

По его словам, решения компании для банковского сектора структурированы в пяти областях, каждый из которых имеет ряд особенностей, отвечающий потребностям бизнеса в конкретной области.

"Наши решения для банков не относятся к такому типу, где требуется серьезная системная интеграция. Кроме того, наши проекты не изменяют ход операционных процессов. Эти решения по большой степени повышают эффективность бизнеса и дополняют карту ИТ-возможностей компании", — сказал Штайнс.

По его мнению, повышение эффективности бизнес процессов при сравнительно низком риске и небольших операционных затратах необходимо практически всем банкам.

"Их эффект заключается в снижении TCO (total cost of ownership или совокупная стоимость владения — общая величина целевых затрат), операционных и капитальных затрат для обеспечения равной или лучшей производительности", — подчеркнул основатель Nuru-Tech.

Штайнс отметил, что компанией ведется практическое обучение в области кибербезопасности на основе моделирования, краудсорсингового тестирования (привлечение к задачам обеспечения качества продукта широкого круга лиц), а также сертификация Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) и SWIFT Customer Security Programme (программа безопасности пользователей для содействия клиентам в области обеспечения безопасности и защиты их локальной инфраструктуры, а также для создания более безопасной финансовой экосистемы).

"Мы ведем набор дополнительных продуктов для укрепления ИТ-среды и обеспечения информационной безопасности путем ведения внутреннего аудита и обработки конфиденциальных данных на основе General Data Protection Regulation – GDPR, то есть генерального регламента по защите персональных данных", — добавил Штайнс.

Nuru-Tech также работает с таким программным обеспечением как MGMT, которое обеспечивает управление подтверждениями, работая по модели взаимосвязанных ячеек вместо модели клиент-сервер.

"Эти решения применимы в транспортном секторе, в области электронной коммерции, самообслуживания и складирования", — сказал основатель компании.

Отметим, что компания Nuru-Tech имеет ряд решений в области B2B, для поддержки бизнеса, консультаций по рискам и угрозам, блокчейн-решения и многие другие.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev