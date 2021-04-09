«Дом МСБ» будет оказывать услуги предпринимателям Евлаха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана восьмого апреля провело презентацию Евлахского «Дома МСБ» для предпринимателей Аранского экономического района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров подчеркнул, что развитие микро-, малого и среднего предпринимательства, повышение их роли и конкурентоспособности в экономике Азербайджана являются одним из экономических приоритетов. Также он отметил важность создания Агентства МСБ для реализации стратегических целей в этой области.

В свою очередь, глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев подчеркнул, что «Дом МСБ» облегчит деятельность предпринимателей Евлаха и близлежащих районов, будет способствовать стимулированию развития малого и среднего бизнеса.

Как отметил на презентации председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, «Дома МСБ» - это единое пространство, где субъектам бизнеса оперативно оказываются необходимые услуги в формате государство - бизнес (G2B) и бизнес - бизнес (B2B). В Евлахском «Доме МСБ» 16 государственных и частных структур будут оказывать предпринимателям более 200 услуг. Для этого в нем созданы все необходимые условия, в том числе онлайн-очередь.

Мамедов добавил, что для расширения своих знаний и навыков предприниматели Евлаха и Аранского экономического района могут воспользоваться бесплатными услугами Центра развития МСБ при «Доме МСБ».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)