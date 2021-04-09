Возрос интерес турецких бизнесменов к Хачмазскому району Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) посетила Хачмазский район Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, в ходе ознакомительной поездки состоялась встреча членов делегации с главой районной исполнительной власти Эльнуром Рзаевым и депутатом Милли Меджлиса (парламента) от Хачмазского сельского избирательного округа № 56 Севиль Микаиловой.

Глава ИВ Эльнур Рзаев проинформировал гостей о потенциальных возможностях Хачмазского района и его социально-экономических успехах.

Было отмечено, что в районе с большим потенциалом для развития сельского хозяйства и туризма есть большой интерес к садоводству, и в последние годы увеличилось создание интенсивных садов. Было доведено до сведения, что Хачмазский район имеет прибрежную полосу протяженностью 70 км, что указывает на благоприятные возможности для развития туризма на прибрежных территориях.

Члены делегации MUSIAD выразили заинтересованность в знакомстве с Хачмазом и взаимном сотрудничестве с местными бизнесменами в различных сферах.

Депутат Севиль Микаилова указала на важность налаживания отношений между бизнесменами и отметила, что этот союз важен для Турции и Азербайджана в соответствии с идеей «Два государства, одна нация».

В завершение встречи турецкие гости преподнесли главе Исполнительной власти Хачмазского района Эльнуру Рзаеву символический подарок.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)