В Баку создан еще один Центр транспортного обмена (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) улучшает качество пассажироперевозок в поселках Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала, в которых проживают около 48 тысяч человек, сообщает в субботу Trend. со ссылкой на БТА.

От жителей указанных населенных пунктов в агентство постоянно поступали жалобы на низкое качество транспортных услуг, в том числе на используемые на линиях старые автобусы, непригодные к эксплуатации. Поэтому местное население прибегало к услугам незаконных перевозчиков от станции метро «Кёроглу».

В связи с этим БТА внесло изменения в организацию пассажироперевозок, а в поселке Гала был создан Центра транспортного обмена. Здесь установлены остановочные павильоны, терминалы BakıKart.

Автобусы №№ 101, 150 и 187 будут доставлять пассажиров из поселков Тюркан, Пираллахи и Зиря до Центра транспортного обмена в поселке Гала, а оттуда до Центра транспортного обмена «Кёроглу» будет организован маршрут "Q1".

Автобусы будут курсировать напрямую, не используя дорогу в поселок Рамана, что сократит время в пути. Стоимость проезда будет установлена в размере 0,4 маната.

Изменения в организацию пассажироперевозок вступят в силу с 12 апреля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)