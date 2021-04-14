Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг

Экономика 14 апреля 2021 11:18 (UTC+04:00)
Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг

БАКУ /Trend/ - Процессинговый центр AzeriCard 15 апреля 2021 года приостановит предоставление услуг.

Как сообщили в среду Trend в департаменте по обслуживанию граждан AzeriCard, предоставление услуг будет приостановлено с 01:30 по 06:00.

"В этот период будут отключены операции по всем картам банков, с которым сотрудничает процессинговый центр. Это связано с работами по обновлению и модернизации услуг компании", - сказали в AzeriCard.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev

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