Минский IT-холдинг разработал решение для приема безналичных платежей на базе NFC-смартфонов
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Минэнерго Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с МФК в области морской ветроэнергетики (ФОТО)
Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное для налаживания связей, если Армения подаст нам положительные знаки
В Азербайджане необходимо обеспечить эффективность удаленного открытия банковского счета - глава Ассоциации
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах
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Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду