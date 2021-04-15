В Азербайджане сохраняется динамика роста выплат по видам соцобеспечения

БАКУ /Trend/ - Динамика роста выплат по видам социального обеспечения (пенсии, пособия, стипендии, адресная государственная соцпомощь) в Азербайджане сохранилась и в первом квартале 2021 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты при ведомстве в указанный период осуществил выплаты более чем 2,25 миллиона человек.

В январе - марте населению было выплачено по социальному обеспечению 1,524 миллиарда манатов, что на 6,6 процента, или 93,9 миллиона манатов, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)