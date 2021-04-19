Азербайджанская платежная система расширила финтех услуги для отрасли МСБ
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с рациональным использованием водных ресурсов освобожденных территорий
В Азербайджане создана Рабочая группа по подготовке концепции "Умный город" и "Умное село" - Распоряжение
Создано юрлицо публичного права "Агентство государственной поддержки неправительственным организациям Азербайджана" - Указ
Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV
Ассоциация Русской молодёжи Азербайджана определила лучших чтецов по случаю Года Низами Гянджеви (ФОТО)
«Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по реверс-инжинирингу целевых вредоносных программ